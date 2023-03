Ninove neemt gloednieuwe dienst voor burgerzaken in gebruik

Nog in Ninove heeft de stad het nieuwe onderkomen van de dienst Burgerzaken geopend. Die is ondergebracht in het vroegere belastingkantoor langs de Bevrijdingslaan. Het gebouw werd tot voor kort nog gebruikt als vaccinatiecentrum. Nog even het lintje doorknippen en dan is het nieuwe centrum officieel open. Ninovieters die hun rijbewijs of identiteitskaart moeten afhalen of een bouwvergunning willen aanvragen moeten dus voortaan hier zijn. De nieuwe locatie is ruimer en er zijn drie extra loketten. De loketten en de kantoren van de administratie zijn nu ook strikt van elkaar gescheiden. Dat was één van de aanbevelingen die Audit Vlaanderen had gedaan na een doorlichting van de stadsdiensten. Dat onderzoek kwam er na gesjoemel met rijbewijzen en paspoorten, twee jaar geleden.