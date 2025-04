100 Ninovieters komen samen om 'Guyken' een hart onder de riem te steken: "Wees een leeuw en vecht!"

Heuglijk nieuws vanuit het UZ Gent. Guy D'haeseleer, de burgemeester van Ninove, heeft een geslaagde levertransplantatie ondergaan. Dat bevestigt zijn plusdochter Malika Sclacmender aan de redactie van TV Oost Nieuws. Wanneer de transplantatie heeft plaatsgevonden, daarover wordt niet gecommuniceerd. De operatie is goed verlopen, zegt Sclacmender. De lever functioneert en het lichaam van D'haeseleer reageert goed op het nieuwe orgaan. D'haeseleer neemt wel medicatie tegen afstotingsverschijnselen, maar voorlopig is zijn toestand gunstig. Er wacht hem wel nog een heel lang herstel, benadrukt Sclacmender. Guy D'haeseleer is heel dankbaar voor de massale steun die hij de afgelopen weken mocht ontvangen vanuit Ninove en heel Vlaanderen. De steun heeft hem door dit intense proces gebracht, laat hij weten via Sclacmender.

D'haeseleer werd begin april opgenomen in het UZ Gent met hepatitis, een ernstige leveraandoening. Zijn toestand was van bij het begin kritiek. Vrij snel werd het duidelijk dat de Ninoofse burgemeester een nieuwe lever nodig had. Even verbeterde de toestand van D'haeseleer, maar daarna gingen zijn lever- en bloedwaarden er weer op achteruit, waardoor een dringende levertransplantatie noodzakelijk bleek. Die heeft nu plaatsgevonden, en de operatie is geslaagd.

D'haeseleer en zijn familie zijn blij dat alles goed verlopen is, en kijken met positief gemoed uit naar zijn herstel. Om dat herstel alle kansen te geven, en de burgemeester nog veel rust nodig heeft, wordt er geen verdere commentaar gegeven aan de media. Sclacmender zal later op sociale media nog een update geven en de mensen bedanken voor de massale steun. Ook Vlaams Belang zal bij monde van voorzitter Tom Van Grieken, later vandaag, nog reageren op dit goede nieuws.