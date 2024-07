Nieuwe mural in de maak in Straatje van de Vrede in Herzele

In Herzele is de Nederlandse kunstenaar Joren Joshua vandaag begonnen aan een nieuwe muurschildering in het Straatje van de Vrede. Op de zijgevel van dit huis zal binnenkort een kleurrijke mural te zien zijn. Daarop zullen verschillende elementen verschijnen die verwijzen naar de typische kenmerken van de gemeente, zoals onder meer de molens, de lokale brouwerijen en de vele fietsers die er rondrijden. Ook komt er een vredesduif, als verwijzing naar de locatie van de muurschildering. Tegen dit weekend zou alles klaar moeten zijn. Het kunstwerk is trouwens in samenspraak met de buurtbewoners gecreëerd.