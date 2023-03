Niemand kan nog bijbenen: SV Blauw Wit Temse is "eerste kampioen" van Oost-Vlaanderen!

Dan stijgen we enkele reeksen, naar derde nationale. Want daar heeft Vigor Wuitens Hamme dit weekend een goede zaak gedaan. Het won zijn carnavalsmatch tegen Roeselare-Daisel met 1-0. De goal viel vroeg in de wedstrijd, na nog geen minuut spelen. Door deze overwinning is deelname aan de eindronde zo goed als een feit. En zo is carnaval in Hamme perfect op gang getrapt.