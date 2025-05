4.000 fans zullen KSC Lokeren-Temse aanmoedigen tegen Patro Eisden: "Nog vier wedstrijden verwijderd van dé droom"

Bij Lokeren-Temse maken ze zich op voor de dubbele confrontatie tegen Patro Eisden. Morgen staat de eerste wedstrijd op het programma in eigen huis, volgende week volgt de terugwedstrijd in Limburg. Lokeren-Temse schakelde al verrassend RWDM uit in de eindronde. Patro Eisden verraste ook en kegelde SK Beveren eruit. Nu staan ze tegenover elkaar. Wie na twee wedstrijden de sterkste is, die mag zich opmaken voor een beslissende finale tegen een eersteklasser. Het enthousiasme in Lokeren is groot. Er zullen 4.000 thuissupporters zijn op Daknam.