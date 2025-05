Asterix opnieuw de beste van het land, 17de landstitel intussen: "Vier prijzen in één seizoen, superuniek"

In het vrouwenvolleybal is Asterix Avo Beveren opnieuw kampioen geworden. Het is de 17de landstitel intussen, de derde op rij. De Galliërs wonnen gisteravond de derde en beslissende finalewedstrijd tegen Roeselare. Het is echt een grand-cru jaar voor Asterix. Want ze wonnen ook al de beker, goed voor een derde dubbel op rij. En daar bovenop ook nog de Supercup en de BeNe-cup. Vier prijzen dus en dan mag er al eens gefeest worden.