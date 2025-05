In het vrouwenvolleybal heeft Asterix Avo Beveren zich vanavond voor de 17e keer tot landskampioen gekroond. Het was ook de derde dubbel op rij voor de Galliërs. Asterix Avo Beveren won de derde en beslissende wedstrijd met 3-1 van Darta Bevo Roeselare. Eerder dit seizoen pakte Asterix ook al de Supercup en de BeNe-cup. Een uitgebreid verslag morgen in het TV Oost Nieuws.