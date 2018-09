Nergens zo veel rechtszaken tegen bouwvergunningen als in Oost-Vlaanderen

In Sint-Niklaas heeft het Roma Cultureel Centrum zelf beslist om hun benefiet op 28 en 29 september niet te laten doorgaan. Dat nadat er afgelopen weekend heel wat commotie over was ontstaan. Verschillende bronnen bevestigden aan onze redactie dat er radicale moslimpredikanten op het benefiet zouden preken. De federale en lokale politie hadden daaromtrent intussen ook al een onderzoek geopend. Uit de resultaten van dat onderzoek blijkt nu dat de sprekers die op het benefiet waren uitgenodigd, niet bekend staan om radicaal gedachtegoed. Niet in ons land en ook niet in het buitenland. Toch heeft de Romagemeenschap zelf beslist het benefiet dus niet te laten doorgaan. Dat omdat er ondertussen al teveel negatieve berichtgeving was ontstaan.