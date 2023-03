Needle spiking tijdens Ninove Carnaval? Eveline getuigt: "Plots was ik volledig weg van de wereld"

En we blijven nog even bij de politie, maar dan in de zone Buggenhout / Lebbeke. Zij willen hun politiediensten voorlopig niet samenvoegen met die van Dendermonde. De fusie kwam er ter sprake omdat Buggenhout / Lebbeke met een personeelstekort kampte. Daarom vroeg de politiezone aan het korps van Dendermonde om even bij te springen, voor een periode van zes maanden. Dendermonde stelde daarop voor om de interventiediensten maar beter meteen samen te voegen, maar daar gaan Buggenhout en Lebbeke dan weer niet op in. De twee gemeentes vrezen dat die fusie in de toekomst te klein zal blijken en wil vermijden dat de politiezone twee keer moet fuseren op korte termijn. Daarnaast zijn de personeelsproblemen intussen ook bijna opgelost, want er starten binnenkort negen nieuwe personeelsleden.