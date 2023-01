Eendracht Aalst blijft dus op zoek naar zichzelf. 1-1 was trouwens ook de eindstand, twee reeksen hoger, in de Challenger Pro League, tussen Lommel en Dender. De Limburgers komen tien minuten voor tijd op voorsprong via Anello. Maar Lommel valt daarna met z'n tienen en slikt in minuut 89 nog de late gelijkmaker. Het is Olivier Myny die nog een puntje uit de brand sleept. Een kleine opsteker, na vijf nederlagen op rij. Dender staat nu achtste in 1B, en was al zeker van de play-downs.