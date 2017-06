Nederlandse bestelwagen brandt uit op E17 in Waasmunster

De waterbus, het nieuwe openbaar transportmiddel over de Schelde, zal zoals voorzien uitvaren op 1 juli. Het Havenbedrijf heeft een operationele partner aangesteld voor de opstart, en in samenspraak met die partner is nu ook de route vastgelegd. De waterbus zal vanuit het Steenplein in Antwerpen, via een tussenstop in Kruibeke, naar Hemiksem varen en terug. De bestaande veerdienst tussen Hoboken en Kruibeke maakt het dan mogelijk om ook vanuit Hoboken aansluiting te maken met de waterbus. Andersom is ook die beweging mogelijk in Hemiksem, waar passagiers het veer tussen Bazel en Hemiksem kunnen nemen, om via het water naar Antwerpen te komen.