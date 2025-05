200 treinreizigers geëvacueerd in Waasmunster na fatale persoonsaanrijding

Het treinverkeer tussen Lokeren en Sint-Niklaas heeft deze middag enkele uren stilgelegen na een fatale persoonsaanrijding in Waasmunster. Het ongeval gebeurde om kwart over tien aan de overweg in de Doornijkstraat. Op de trein zaten zo'n 200 reizigers. Na een uurtje wachten werden zij door de brandweer en mensen van Infrabel van de trein geëvacueerd. De gestrande passagiers werden met vervangbussen naar het station van Lokeren gebracht. Het slachtoffer overleefde de aanrijding niet. Twee mensen die alles zagen gebeuren, en de treinbestuurder verkeerden in shock. Zij krijgen psychologische bijstand. Het betrof helaas een zelfdoding. Als u zelf met donkere gedachten kampt, weet dan dat er bij de Zelfmoordlijn altijd iemand is die naar u wil luisteren. U kan ze bereiken op het nummer 1813 of via zelfmoord1813.be.