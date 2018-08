De kans op betrapt te worden op onaangepast snelheid wordt gevoelig verhoogd in Sint-Niklaas. De verschillende trajectcontroles in de stad zijn klaar om in gebruik te worden genomen. In de Hoge Bokstraat, de Bellestraat en de Plezantstraat staan de camera's opgesteld. Trajectcontrole is een cameratechniek die aan het begin en het einde van een traject een nummerplaat leest en onthoudt. Op basis van de doorlooptijd tussen het begin en einde van het traject wordt bepaald of de bestuurder te snel reed. Het wordt ervaren als een eerlijker systeem dan snelheidscontroles omdat het geen momentopname is, maar een gemiddelde over een hele afstand. Sint-Niklaas is pionier op vlak van trajectcontroles in de binnenstad.