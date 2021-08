Na Lokeren krijgt ook Sint-Niklaas een Red Court

We zijn bijna begin september en dus komen de Wase peren er weer aan. En er is goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat er veel minder peren zullen zijn. Maar het goede nieuws is dat die Wase peren lekker zoet zullen smaken. En dat ligt aan de koude lentenachten die we gekend hebben. Om de peren te plukken doen heel wat boeren beroep op seizoensarbeiders, maar dat is onder meer door corona niet meer zo vanzelfsprekend.