Sint-Niklase jongeren kiezen voor herstel van Apostelplein als pleisterplaats voor de jeugd

In Sint-Niklaas is de prijs voor de jongerenbegroting uitgereikt. Een jaarlijks project om jongeren meer inspraak te geven in het jongerenbeleid. Onder 1 centraal thema werken de leerlingen van verschillende middelbare scholen ideeën uit. En 1 van die ideeën wint. Er worden jaarlijks 55 jongeren geselecteerd uit 11 verschillende secundaire scholen in Sint-Niklaas. Zij zijn de begroters en beslissen welk project wint. En er staat heel wat op het spel, 20.000 euro voor de winnaars om hun project te realiseren. Dit jaar staat alles in het thema van 'Sint-Niklaas: After School', hoe maak je de stad na schooltijd nog aantrekkelijker? Deze keer zijn er 4 winnaars. Zij willen allemaal van het Apostelplein, dat vlakbij de Grote Markt ligt, opnieuw een levendige plek maken.