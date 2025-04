Voetbalclub SKN Sint-Niklaas failliet verklaard: “Geen uitbating meer mogelijk”

Voetbalclub SKN Sint-Niklaas is failliet verklaard. De club werd gedagvaard door het parket van Oost-Vlaanderen en moet de boeken verplicht neerleggen. Het faillissement komt er na een opeenstapeling van schulden en problemen. SKN Sint-Niklaas kan wel nog in beroep gaan tegen het faillissement. Intussen is er wel al een curator aangesteld. Die heeft de kantine verzegeld. Er wordt nu onderzocht of er nog voetbal mogelijk is op de terreinen. Het stadsbestuur laat weten dat ze nog geen contact had met het bestuur van SKN Sint-Niklaas. Schepen van sport Ghizlane Benabdellah laat weten aan onze redactie dat de club alle huurschulden betaalde aan de stad. Ze is van plan een oplossing te zoeken voor de zowat 450 jeugdspelers zodat die ook volgend jaar weer kunnen voetballen.