Mooi schouwspel op de Schelde: Tall Ships Races opnieuw vertrokken uit Antwerpen

De buurtbewoners van de Godsbergkouter in Geraardsbergen weten nog steeds niet of er al dan niet een legerkazerne zal komen in hun achtertuin. De federale regering zou daar normaal gezien afgelopen vrijdag een beslissing rond genomen hebben. Maar dat is dus niet gebeurd. Wellicht komt er overmorgen nieuws uit Brussel. Het actiecomité is alvast duidelijk. Volgens hen ziet niemand in Geraardsbergen het 'Kwartier van de Toekomst' graag komen. Ze zullen er alles aan doen om er een stokje voor te steken. Ze deinzen ook niet terug voor een lange procedureslag.