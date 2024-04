Mobilhome van koppel uit Dendermonde brandt volledig uit op E17

In Burcht is waterbouwbedrijf Hye bezig aan een bijzondere herstelling. Namelijk een brug van 300 ton uit de haven van Brussel. De brug werd eind 2022 aangevaren door een schip, en wordt al sinds begin vorig jaar hersteld door de firma. De Budabrug is een metalen hefbrug uit 1955. Een stukje erfgoed dat ook een bijzondere herstelling vereist. Want de technieken die 70 jaar geleden gebruikt werden, zijn helemaal anders dan nu. Gelukkig heeft Hye voldoende ervaring in huis om deze klus tot een goed einde te brengen. De brug is bijna klaar om op het einde van volgende maand weer op haar plaats te zetten.