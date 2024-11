Minderjarige brengt vuurwapen mee naar school in Sint-Niklaas

Een minderjarige scholier heeft vrijdag een vuurwapen meegenomen naar zijn school in Sint-Niklaas, de secundaire school Onze-Lieve-Vrouw Presentatie in de Spoorweglaan. Leerlingen alarmeerden de directie en de leerlingenbegeleider. Die verwittigden op hun beurt meteen de politie. Die vond het wapen in de rugzak van de scholier en stelde vast dat het om een echt vuurwapen ging, en geen alarmpistool. Het verdere onderzoek is in handen van het parket. Het is niet duidelijk wat de intenties waren van de scholier met het wapen en waar hij het vandaag had. Een leerling heeft ook verklaard dat hij eerder die dag werd bedreigd, waarbij het wapen zou getoond zijn, maar dat zou niet op de school zelf gebeurd zijn. In de eerste fase van het onderzoek werd ook de betrokkenheid van een tweede leerling waarschijnlijk geacht. De twee jongeren van 17 worden zaterdag voorgeleid bij de Jeugdrechter