Sint-Niklaas hield vandaag een groot leesmoment met de inwoners op Vlaanderen Leestdag: "We moeten lezen en taal zichtbaar maken"

Heeft u vandaag al eens even de tijd gehad om te lezen? Mocht dat niet het geval zijn, kan u er nog altijd snel een boek bijnemen voor de Vlaanderen Leestdag. En die begon vandaag met een gezamenlijk leesmoment. Om elf uur stipt werd iedereen opgeroepen om een kwartier lang te lezen, waar je ook was. Ook in Sint-Niklaas deden ze enthousiast mee. In de bibliotheek kwamen lezers samen voor een groepsmoment, met als speciale gast schrijfster en cultureel ambassadeur Gaea Schoeters. Zij motiveerde de aanwezigen om de kracht van lezen te herontdekken.