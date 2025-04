400 wachtenden aan Casa-winkel in Sint-Niklaas, spullen aan helft van de prijs: "Je moet er iets voor over hebben"

Uren aanschuiven om toch nog dat laatste meubeltje op de kop te tikken. Dat hadden zo'n 400 shoppers er vandaag voor over in Waasland Shopping in Sint-Niklaas. De uitverkoop van de failliete meubelwinkel CASA zorgt al dagen overal in Vlaanderen voor meterslange rijen. Met een gecoördineerd systeem kunnen de geduldige shoppers de spullen aan de helft van de prijs kopen. Wie er vandaag niet kon bijzijn in Sint-Niklaas, die heeft morgen nog een kans, tijdens de tweede uitverkoopdag.