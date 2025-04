Sint-Niklaas: bestuurder mist bocht en slingert auto tegen betonnen duiker en boom

In Sint-Niklaas is gisteravond een auto uit de bocht gegaan. Daarbij raakte de bestuurder gewond. Het ongeval gebeurde om half zeven in de Heimolenstraat. De auto ging rechtdoor in een bocht, ramde een betonnen duiker, en kwam tegen een boom in een tuin tot stilstand. De chauffeur werd overgebracht naar het ziekenhuis. De auto raakte zwaar beschadigd en werd getakeld. Wellicht had de bestuurder veel te snel gereden.