Minderjarige die vuurwapen meenam naar school in Sint-Niklaas, overgebracht naar gesloten instelling

Een minderjarige scholier heeft vrijdag een vuurwapen meegenomen naar zijn school in Sint-Niklaas, de secundaire school Onze-Lieve-Vrouw Presentatie in de Spoorweglaan. Leerlingen alarmeerden de directie en de leerlingenbegeleider. Die verwittigden op hun beurt meteen de politie. Die vond het wapen in de rugzak van de scholier en stelde vast dat het om een echt vuurwapen ging, en geen alarmpistool. De school reageert erg geschrokken: "De politie was meteen ter plekke en de leerling werd onmiddellijk van de school verwijderd. Deze leerling zal alvast niet meer op school aanwezig zijn. We zijn geschrokken door deze onaanvaardbare gebeurtenis en onderzoeken samen met de politie hoe dit is kunnen gebeuren. De veiligheid van onze leerlingen en collega’s is op onze school van het grootste belang. Daarom willen we ook alle betrokkenen, van collega’s tot politie, danken voor hun snelle en kordate ingrijpen." Het verdere onderzoek is in handen van het parket. Het is niet duidelijk wat de intenties waren van de scholier met het wapen en waar hij het vandaag had. Een leerling heeft ook verklaard dat het wapen eerder die dag ook aan hem getoond werd. De twee jongeren van 17 zijn zaterdag voorgeleid bij de jeugdrechter. De ene werd onder strikte voorwaarden naar huis gestuurd. De andere werd aan een gesloten instelling toevertrouwd. Het onderzoek zal nu verder gevoerd worden, zegt parketwoordvoerster Evelien De Ridder.