In Hiroshima zijn de Oost-Vlaamse bedrijfsleiders terug in Osaka, waar de Wereldexpo plaatsvindt. Osaka wordt wel eens de ‘food capital’ van Japan genoemd: de hoofdstad van het lekker eten. Overal in de stad zijn restaurants en kraampjes te vinden die lokale specialiteiten verkopen. Voor twee Sint-Niklase groothandelaars in kazen de uitgelezen kans om op de lokale markt op zoek te gaan naar Japanse kaas.