Man verschanst zich tijdlang in woning in Ninove, speciale eenheden vallen binnen: "Persoon was gewapend"

In Ninove zijn de speciale eenheden deze namiddag binnengevallen in een huis in de stationsbuurt. Een 45-jarige man had zich daar verschanst in zijn woning in de Moeder Tiburcestraat. De man zou mentale problemen hebben. Er werd een perimeter ingesteld vanaf het station aan de Astridlaan tijdens de interventie. De speciale eenheden wisten uiteindelijk het huis te betreden en de man naar buiten te halen. De betrokken persoon raakte gewond en werd voor verdere verzoging afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij wordt later overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Lede.