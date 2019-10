We eindigen met een opmerkelijk verhaal uit Kastel, een gehucht in Hamme. Leerlingen van de tweede graad hebben daar een ring gevonden, van iemand die die maar liefst 17 jaar geleden is kwijtgespeeld. De ring is gevonden tijdens de jaarlijkse zwerfvuilactie van de school. Hem gewoon teruggeven is niet meer mogelijk, de eigenaar is ondertussen overleden. Maar binnenkort krijgt wel de dochter van de man de ring overhandigd.