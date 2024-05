En dan naar Sint-Niklaas, want daar koopt de stad 2,5 hectare grond om het stadsbos Puitvoet nog meer uit te breiden. Al sinds 2014 is de stad het bosgebied aan het uitbreiden. Vorig jaar kochten ze al meer dan 3 hectare bosgrond aan. En deze week is daar nog eens 2,5 hectare grond bijgekomen. De voorbije twaalf jaar heeft de stad 12 hectare extra bos gecreƫerd. Dat is bijna een verdubbeling van de gronden die al in eigendom waren van Sint-Niklaas, de jeugdbewegingen en vzw Puitvoet. Nu deze 2,5 hectare grond is aangekocht, is er een grote stap gezet om de versnipperde bospercelen met elkaar te verbinden.