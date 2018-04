En we eindigen ons nieuws in het Vlaams parlement. Daar is vanmorgen de vijftigste verjaardag gevierd van Herman De Croo als volksvertegenwoordiger. In 1968 kwam de toen 28-jarige Oost-Vlaamse liberaal uit Brakel voor de eerste keer in de Kamer terecht. Sindsdien is hij bij elke verkiezing opnieuw verkozen, vijftig jaar lang, en dat is uitzonderlijk.