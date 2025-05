Waarnemend burgemeester Ilse Malfroot (Forza Ninove): "Zichtbaarheid van politie verhogen en gaan naar een drugsveilige omgeving"

De strijd tegen drugs wordt dus opgevoerd in Ninove. Het is één van de speerpunten van het Ninoofse stadsbestuur. Ook in maart was er al eens een grootschalige controleactie. Toen lag de focus op drugs in het verkeer en werden er ook honden van de federale politie ingezet. Het stadsbestuur van Forza Ninove pleit voor een harde aanpak, want veel inwoners melden druggebruik in de buurt van het station. In de toekomst zal er ook op andere plekken in de stad intensiever gecontroleerd worden.