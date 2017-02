Nieuws Landbouwer van 80 komt om het leven op zijn erf

In Waasmunster is gisteren in de namiddag een landbouwer om het leven gekomen op zijn boerderij. Wat er precies gebeurd is, is nog niet helemaal duidelijk. Iets voor 4 uur worden de hulpdiensten gebeld voor een ongeval op een boerenerf in de Slijpstraat. Een landbouwer van 80 zou verpletterd geraakt zijn door een machine die achter zijn tractor hangt. Wanneer de hulpdiensten aankomen is de man al overleden. Labo en Parket zijn tot negen uur ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Er zijn geen getuigen van het ongeval, want de man woont alleen.