Voor wie met de auto de N42 op moet morgen, die let maar best goed op zijn snelheid. Want in Oosterzele gaat morgen de trajectcontrole in voege. Uw snelheid zal gemeten worden over een traject van 2,2 kilometer. U mag er maar 90 kilometer per uur rijden. Op de drukke noordzuidas van Wetteren naar Geraadsbergen gebeuren nu nog te vaak zware verkeersongevallen. En in de meeste gevallen ligt overdreven snelheid aan de basis. Trajectcontrole heeft al bewezen dat chauffeurs minder snel en dus veiliger gaan rijden.