Nieuws Laarne: Natuureducatief Centrum voor Kalkense Meersen

embed

Goed nieuws voor natuurliefhebbers in Kalken. De gemeente heeft de site van de oude zoutfabriek gekocht. Daar was al langer sprake van, maar nu is het eindelijk zover. Het gemeentebestuur is van plan om er een natuureducatief centrum te bouwen. De site ligt vlak aan het natuurreservaat de Kalkense Meersen en daarom is het de ideale uitvalsbasis.