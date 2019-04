Kunstoevers Aalst brengt 200 kunstenaars samen aan de Dender

Kunst in al z'n mogelijke vormen. Daarvoor moest je dit weekend op Kunstoevers zijn, in de Aalsterse binnenstad. Op verschillende locaties in het centrum en langs de Dender kon je tentoonstellingen, workshops en optredens meepikken van vooral lokaal Aalsters talent. Het epicentrum van het evenement lag in Huis De Bolle. Die was omgetoverd tot een zogenaamde skate fair, die kunst, mode en houtbewerking samen bundelt tot één unieke belevenis. Maar de meest bijzondere tentoonstelling hier is die rond 'zuur', waarbij kunstenaarscollectief Sees Art de strijd aangaat met de verzuring. Bezoekers kunnen kiezen of ze een zuurpruim willen zijn of een azijnpisser.