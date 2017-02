Wie vanochtend richting Antwerpen moest, heeft wellicht lang in de file gestaan. Zowel op de E17 als op de E34-expresweg. Oorzaak was een vrachtwagen waarvan de mazouttank was gaan lekken. Met als gevolg een dieselspoor van ongeveer twee kilometer, verspreid over twee rijstroken. ongeveer 900 liter kwam op de rijbaan terecht. De bestuurder had het niet meteen opgemerkt en dus lag er een spoor van in Linkeroever tot net voorbij de Kennedytunnel. De brandweer moest ter plaatse komen om het goedje op te kuisen, en dat nam heel wat tijd in beslag. Pas rond de middag was alles opgekuist. Maar toen stonden er al lange files. Tot voorbij Haasdonk op de E17, en tot voorbij Melsele op de E34. Daarom werd de Liefkenshoektunnel tolvrij gemaakt.