De nieuwe single van Jean-Marie Pfaff is uit. De ex-doelman zegt dan wel van zichzelf dat hij geen professionele zanger is, ambiance maken dat doet hij wel graag. En dat doet 'El Sympatico' samen met de Nederlandse muzikant Johan Veugelers, met het nummer 'Rucki Zucki'. De videoclip is gedraaid op en rond de parking van de Oktoberhallen in Wieze, mét lokale figuranten. Het nummer is een cover van de hit uit 1972 van de Duitse charmezanger Ernst Neger. In de clip geven ook de 'lederhosen' en de potten bier het al een beetje weg; het duo Pfaff - Veugelers zal 'Rucki Zucki' voor het eerst live brengen tijdens de Oktoberfeesten, dit najaar in Wieze. Allen daarheen dus, want de ambiance is, denk ik, nu al verzekerd.