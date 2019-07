In navolging van de stad Gent gaat ook Dendermonde zogenaamde slimme vuilbakken inzetten in de strijd tegen zwerfvuil. Deze vuilbakken persen afval samen zodat er zeven keer meer afval in kan dan in een gewone vuilbak. Bovendien geeft de vuilbak een seintje aan de ophaaldiensten als hij vol zit. De slimme vuilnisbakken, die werken op zonne-energie, kosten 5.000 euro per stuk en zullen begin augustus geplaatst worden. De stad Dendermonde start met een proefproject aan het Sas in Dendermonde en het skatepark in Grembergen. Wie er iets in gooit, krijgen als beloning de intro van het Ros Beiaardlied te horen.