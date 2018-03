Nieuws Jonge man van 22 sterft bij verkeersongeval in Sint-Gillis-Waas

Een man van 22 uit Stekene is, in de nacht van vrijdag op zaterdag, om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Sint-Gillis-Waas. Rond middernacht reed hij met zijn scooter op Spoorzate richting Kemzeke. Toen hij de Holstraat kruiste werd hij aangereden door een personenwagen. De klap was zeer zwaar. Twee ambulances, een MUG-team en de brandweer snelden ter plaatse, maar voor de bestuurder van de scooter kwam alle hulp te laat. Zijn bijrijder, ook een jonge man, raakte gewond maar verkeerde niet in levensgevaar. De auto belandde na de aanrijding 50 meter verder op zijn dak in de gracht. Ook de automobilist, een jonge man van 19 uit Sint-Gillis-Waas, raakte licht gewond. Het Parket van Oost-Vlaanderen stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige zou de bestuurder van de bromfiets geen voorrang hebben verleend aan de auto, die voorrang had.