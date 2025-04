Buizerds vallen joggers en fietsers aan in Sint-Gillis-Waas: "Ze verdedigen hun nestplaats en toekomstige jongeren"

In Sint-Gillis-Waas hebben ze te maken met enkele agressieve buizerds. Die hebben daar de voorbije dagen al enkele fietsers en joggers aangevallen. Da's niet zo verwonderlijk, want op dit moment van het jaar maken de roofvogels hun nesten. En die willen ze koste wat het kost beschermen. Het is niet de eerste keer dat de buizerds er voor problemen zorgen. De gemeente gaat nu waarschuwingsborden plaatsen.