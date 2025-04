Onbekenden geven zich uit voor journalisten en gaan op zoek naar EuroMillions-winnaar in Sint-Gillis-Waas

In Sint Pauwels, een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas, proberen twee malafide personen achter de identiteit van de EuroMillions-winnaar te komen. Vrijdag kon u in ons nieuws zien dat er in een dagbladhandel in Sint-Gillis-Waas meer dan 52 miljoen euro werd gewonnen met EuroMillions. Maar de identiteit van de winnaar werd niet bekend gemaakt, om privacy redenen. Nu gaan twee personen, een vrouw met lang blond haar en een kalende man met zwart haar, deur aan deur om de identiteit van de winnaar te achterhalen. Ze geven zich uit als reporters van de krant 'Het Nieuwsblad'. Maar het gaat dus om fraudeurs. Burgemeester Koen Daniëls wil zijn inwoners waarschuwen om attent te zijn en de politie te contacteren als ze zo iemand aan de deur krijgen.