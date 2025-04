Wat zou u doen, als er plots 52 miljoen euro op uw bankrekening bijkomt. Voor een man die een lotje kocht in Sint-Gillis-Waas, is die droom werkelijkheid geworden. Eind februari kwam hij als winnaar uit de bus, hij mag zich nu de eerste Belgische Euro Millions-miljonair van het jaar noemen. De Nationale loterij kwam de cheque vandaag overhandigen in de dagbladhandel.