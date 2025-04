Sint-Gillis-Waas gaat strijd aan met overlast, twee mobiele camera's moeten vandalenstreken in kaart brengen

In Sint-Gillis-Waas schakelt het gemeentebestuur een versnelling hoger, in de strijd tegen overlast en vandalisme. Vanmiddag zijn er twee tijdelijke camera's geïnstalleerd. Eén aan de Klingse bossen en één vlakbij een speelplein. Een jongerenbende maakt het al een tijd bont in de buurt. Ze gooien bommetjes, steken vuurwerk af en zorgen voor lawaai. Vaak ook 's nachts. De camera's moeten hen nu afschrikken en ervoor zorgen dat, als ze herrie zoeken, het op beeld staat.