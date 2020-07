Op de Hoge Watergangweg, dat is de parallelweg naast de expresweg E34 in Sint-Gillis-Waas, zijn afgelopen nacht twee gewonden gevallen bij een ongeval tussen twee personenwagens. Twee zware Bmw's kwamen er in onduidelijke omstandigheden met elkaar in aanrijding, mogelijk waren de bestuurders aan het racen of onverantwoorde manoeuvres aan het uitvoeren. Aan boord zaten telkens enkele jonge mannen. Twee van hen werden gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Een van de betrokken wagens werd in beslag genomen omdat de bestuurder de nodige documenten niet kon voorleggen. Op de plaats van het ongeval deden zich in het verleden al meerdere zware ongevallen voor. Op de lange, rechte parallelweg wordt ook vaak veel te snel gereden.