Iconische boom verdwijnt uit Herzeelse straatbeeld omwille van omvallingsgevaar

In Herzele is een meer dan honderd jaar oude populier verdwenen uit het straatbeeld. De boom was aangetast door een parasiet die groeit op verzwakte bomen, waardoor die is beginnen rotten. Volgens een boomexpert en de gemeentediensten was er daardoor gevaar dat de boom zou omvallen op de aanliggende huizen. Maar de kap roept wel vraagtekens op bij buurtbewoners, waaronder ook gemeenteraadslid Filip De Bodt. Want dat de iconische boom zou verdwijnen, was blijkbaar niet door iedereen geweten.