Huts bedankt alle werknemers van Katoen Natie en Indaver met cheque van 500 euro: "Het regent bedankingen"

Horeca-uitbaters maken zich zorgen over het uitblijven van de precieze voorschriften, voor de heropening van de terrassen, nu zaterdag. Met maximaal vier aan een tafel en dat tot 10 uur 's avonds, dat weten we al, maar of er bijvoorbeeld ook een registratieplicht is, dat is voorlopig nog niet duidelijk. Bij de vorige heropening van de horeca werd er met die lijsten achteraf ook weinig of niets gedaan, zo blijkt. In Café 't Kelderken in Wieze zijn ze wel al opnieuw op alles voorbereid.