Hevige uitslaande brand vernielt leegstaande woning in Moerbeke

Aan Spelonckvaart in Moerbeke is in de voorbije nacht een leegstaande woning volledig vernield door een hevige, uitslaande brand. Het vuur werd om iets voor 1 uur opgemerkt en woedde toen al hevig. Bij aankomst van de opgeroepen brandweerploegen uit Stekene en Zelzate sloegen de vlammen al door alle ramen en het dak. Niet veel later stortte het dak en een zijgevel in. Het gaat om een woning die al geruime tijd onbewoond is en in verval geraakt was. Er vielen geen slachtoffers. Wat wel vrij zeker is, is dat het om brandstichting gaat. De politie voert dan ook een onderzoek. De plaats waar de brand woedde is gelegen in een zeer rustige, landelijke omgeving tussen Moerbeke en Klein-Sinaai.