Herman De Landtsheer geen videoanalist meer bij de Rode Duivels

In Aalst is Luc Coppens overleden. Coppens was een tijd lang voorzitter van voetbalclub Eendracht Aalst. Coppens nam in 2000 de club over, vlak na het tijdperk Gilbert De Jonghe en Patrick Orlans. Hij probeerde de club nog te redden van het faillissement, maar de financiële put bleek te groot. In 2002 werd de club failliet verklaard en omgedoopt tot VC Eendracht Aalst 2002. Coppens was ook nog jeugdvoorzitter bij de club, maar de laatste jaren was hij niet meer te zien op de voetbalvelden.