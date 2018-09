Heeft Rupelmonde een overlastprobleem?

In grote delen van Sint-Niklaas en enkele omliggende gemeenten is vandaag geen post bedeeld. Dat komt door een staking van de postbodes bij bpost in Sint-Niklaas. Twee derde van de postbodes die vanuit het sorteercentrum in het Europark-Noord werkt, ging vanochtend niet aan de slag. Er is onvrede over de te hoge werkdruk door een tekort aan personeel.