Verschillende supermarkten in onze streek bleven vandaag gesloten door de nationale actiedag. De vakbonden ABVV en ACV willen zo tonen dat ze niet akkoord zijn met de onderhandelingen over de loonsopslag. Personeelsleden bleven thuis of voerden actie aan de ingang van de supermarkt. De vakbonden eisen opslag voor de winkelbedienden, want tijdens deze coronacrisis staan zij al meer dan een jaar in de vuurlinie. En die inspanningen moeten beloond worden, vinden ze.