Graventoren en getijdenmolen in Rupelmonde in erfpacht naar Toerisme Vlaanderen

De bekende Graventoren en de historische getijdenmolen in Rupelmonde, bij Kruibeke, worden voor de komende 27 jaar in erfpacht aan Toerisme Vlaanderen gegeven. Vooral de getijdenmolen is bekend, want het is één van de weinige molens die nog maalt. En ze is ook uitgerust met het grootste binnenwaterrad van ons land. Het gebouw werd in de jaren negentig al eens volledig gerestaureerd, maar ondertussen dringen er zich opnieuw grote kosten op. Omdat het gemeentebestuur die niet kan betalen, wordt het gebouw, samen met de Graventoren nu in erfpacht gegeven aan Toerisme Vlaanderen. Die wil op de site het verhaal van Mercator tot leven brengen.