Gestolen AED-toestel aan station van Burst is weer terecht

Het AED-toestel, dat vorige week woensdag gestolen werd aan het station van Burst, is weer terecht. Zo'n AED, of Automatische Externe Defibrillator, is een draagbaar toestel dat een elektrische schok toedient aan het hart, bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Een voorbijganger merkte het toestel op in de graskant, niet ver van de plaats waar het gestolen werd. Het zal nu worden nagekeken vooraleer het terug in de AED-kast wordt geplaatst. De gemeente had vorige week een oproep gedaan om het verdwenen toestel terug te brengen. Want het toestel kan levens redden.